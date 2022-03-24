Ярославль, 24 марта, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Ярославле начался ямочный ремонт Юго-Западной окружной дороги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте дорожного хозяйства Ярославской области.

Дороги Ярославля Начавшийся ремонт на окружной

Работы ведутся на участке ЮЗОД, который находится в областной собственности, в рамках контракта на содержание областной дорожной сети.

«Работы выполняются с применением литой асфальтобетонной смеси и с предварительной подготовкой дорожного полотна: участки фрезеруются на глубину не менее 5 см и очищаются от грязи и влаги. При наступлении благоприятной погоды и стабильно положительных температур работы по ямочному ремонту на окружной дороге будут проводиться с применением горячей асфальтобетонной смеси», — пояснили в департаменте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в конце февраля-начале марта ямы заделали на Суринском путепроводе, там работы проводили силами подрядчика мэрии в рамках муниципального контракта на содержание улично-дорожной сети Ярославля.