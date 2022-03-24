Москва, , 13:50 — REGNUM Субсидии на железнодорожные перевозки зарекомендовали себя как очень эффективный инструмент поддержки аграрного сектора. Об этом 24 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

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«Важно не допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия Здесь нужны комплексные меры. В числе тех, которые подтвердили свою эффективность: ежегодные субсидии государства на железнодорожные перевозки продукции аграрного сектора, — они помогают сельхозпроизводителям серьёзно снизить транспортные расходы», — заявил Мишустин.

В прошлом году эта программа была расширена за счёт добавления нескольких новых направлений, в том числе крымского.

«В федеральном бюджете на текущий год на такие цели было предусмотрено более 2 млрд 300 млн рублей. В новых условиях этого финансирования уже недостаточно. Мы сегодня выделим дополнительно 2 млрд рублей, чтобы увеличить объёмы перевозок по льготным тарифам как минимум на 1 млн тонн», — указал премьер-министр.