Асунсьон, 24 марта, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Вице-президент Парагвая Уго Веласкес и министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бен Заид Аль Нахаян обсудили 23 марта возможности укрепления двусторонних отношений. Встреча состоялась в рамках Всемирной выставки в Дубае. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вид на Дубай. ОАЭ

Объединённые Арабские Эмираты заинтересованы в Парагвае как в производителе продуктов питания и регионе для вложения инвестиций. Парагвай надеется на создание рынка сбыта в ОАЭ, а также на заключение стратегического союза между странами.

Кроме того, министр промышленности Парагвая ещё в начале марта подтвердил планы правительства не только открыть посольство в ОАЭ, но и стать для Эмиратов воротами в Латинскую Америку.