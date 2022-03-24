Киев, 24 марта, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Киеву нужна военная помощь без ограничений, заявил 24 марта президент Украины Владимир Зеленский.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

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Он выступил на саммите НАТО и, обращаясь к участникам, попросил оказать помощь его стране.

«Украине нужна военная помощь без ограничений», — сказал Зеленский.

По его словам, альянс мог бы предоставить Украине 1% от имеющихся в его распоряжении танков и самолётов.