Зеленский попросил у НАТО военной помощи без ограничений
Киев, 24 марта, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Киеву нужна военная помощь без ограничений, заявил 24 марта президент Украины Владимир Зеленский.
Официальное интернет-представительство президента Украины
Зеленский
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Он выступил на саммите НАТО и, обращаясь к участникам, попросил оказать помощь его стране.
«Украине нужна военная помощь без ограничений», — сказал Зеленский.
По его словам, альянс мог бы предоставить Украине 1% от имеющихся в его распоряжении танков и самолётов.