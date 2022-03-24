Ярославль, , 13:47 — REGNUM Мальков радужной форели и балтийского сига выращивают в условиях импортозамещения в Ярославской области. Об этом 24 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рыба

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На данный момент у местных фермеров готово на продажу 10 тонн свежей рыбы и в условиях введения санкций они готовы рассмотреть возможность увеличения объема поставок в соседние регионы.

Также в настоящее время, помимо готовой для продажи рыбы, у фермеров растет 20 тысяч особей «молодняка», которому нужно еще набрать необходимый вес. Ярославскую рыбу охотно покупают местные рестораны, кафе и магазины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в условиях введения Западом антироссийских санкций, производитель мебель из Тольятти «БАЛУ-Мебель» видит в этом новые возможности для себя.