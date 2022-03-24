Ростов-на-Дону, , 13:56 — REGNUM Житель Ростовской области привлечён к ответственности за дискредитацию Российской армии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО, 51-летний мужчина публично негативно высказывался о действиях Вооруженных сил России.

Военная операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении. Постановлением судьи мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения. Он оштрафован на 50 тыс. рублей.

ИА REGNUM сообщало, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защитить людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.