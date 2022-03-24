Москва, , 13:45 — REGNUM Правительство рассмотрит изменения в Градостроительный кодекс, которые позволят ему оперативно принимать решения о размере допустимого аванса по контрактам на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом 24 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Михаил Мишустин Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Сейчас это не больше 30%. Повышать этот порог будем исходя из складывающейся ситуации. Важно, чтобы обновление жилого фонда продолжалось чётко по намеченным планам, люди не сталкивались здесь с дополнительными сложностями», — заявил Мишустин.

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