Рамалла , 24 марта 2022, 13:52 — REGNUM В столице Палестинской автономии произошли столкновения между палестинскими протестующими и израильской армией. Об этом 24 марта сообщает Wafa.

Израиль и Палестина
Израиль и Палестина
Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, конфликт начался в районе Рамаллы Бейт-Лакия.

Отмечается, что израильские военные вошли в район с целью ареста нескольких местных жителей, подозреваемых в организации нападений на армейские патрули.

В ходе операции военные применили резиновые пули и слезоточивых газ, ранив троих палестинцев. Ещё как минимум один местный житель был арестован.