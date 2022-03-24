Рамалла , 24 марта, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В столице Палестинской автономии произошли столкновения между палестинскими протестующими и израильской армией. Об этом 24 марта сообщает Wafa.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

По данным журналистов, конфликт начался в районе Рамаллы Бейт-Лакия.

Отмечается, что израильские военные вошли в район с целью ареста нескольких местных жителей, подозреваемых в организации нападений на армейские патрули.

В ходе операции военные применили резиновые пули и слезоточивых газ, ранив троих палестинцев. Ещё как минимум один местный житель был арестован.