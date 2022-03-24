Верхнеуральск, Челябинская область, 24 марта, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Верхнеуральском районе Челябинской области женщина похитила со счёта мужчины 1941 года рождения почти 130 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

(сс) KlausHausmann В наручниках

Под подозрение попала гражданка 1962 года рождения. Она оказывала пенсионеру помощь в решении бытовых вопросов. Её уже задержали.

Теперь даме придётся отвечать за кражу. Ей грозит до шести лет заключения.