Казань, 24 марта, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Татарии компанию подозревают в создании дискриминационных условий для организаций розничной торговли при реализации сахара. Признаки нарушения законодательства о торговле выявлены сотрудниками регионального УФАС в действиях ООО «Агросила — Коммерция».

Fas.gov.ru Федеральная антимонопольная служба

По информации регионального УФАС, результаты проверок в отношении сахарных заводов Татарии и анализ всех материалов указывают на то, что компания реализовывала сахар покупателям по разным ценам в феврале и марте 2022 года.

По признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 13 ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» возбуждено дело, уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, производителями сахара в Татарии являются два завода, расположенные в городах Заинске и Буинске. Фасовкой готовой продукции и ее поставкой в торговые объекты занимаются несколько предприятий.

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