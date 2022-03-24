Москва, , 13:42 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 марта заявил, что нельзя допустить ценовых колебаний на рынке продовольствия.

Михаил Мишустин Government.ru

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На заседании правительства России он подчеркнул необходимость принятия комплексных мер по регулированию ситуации на рынке и призвал не допустить высоких колебаний цен.

На заседании обсудили меры поддержки предпринимателей в условиях санкций. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.