Москва, 24 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 марта заявил, что нельзя допустить ценовых колебаний на рынке продовольствия.

Government.ru Михаил Мишустин

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На заседании правительства России он подчеркнул необходимость принятия комплексных мер по регулированию ситуации на рынке и призвал не допустить высоких колебаний цен.

На заседании обсудили меры поддержки предпринимателей в условиях санкций. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.