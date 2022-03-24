Москва, , 13:42 — REGNUM Правительство рассмотрит изменения в Градостроительный кодекс, согласно которым власти смогут определять приоритетные объекты для строительства по облегчённым процедурам. Об этом 24 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Правительство получит право определять приоритетные объекты для строительства по облегчённым процедурам — это позволит сократить сроки строительства в среднем на один год, а, значит, значительно снизятся финансовые издержки бизнеса», — заявил Мишустин.

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