Москва, 24 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Правительство рассмотрит изменения в Градостроительный кодекс, согласно которым власти смогут определять приоритетные объекты для строительства по облегчённым процедурам. Об этом 24 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

«Правительство получит право определять приоритетные объекты для строительства по облегчённым процедурам — это позволит сократить сроки строительства в среднем на один год, а, значит, значительно снизятся финансовые издержки бизнеса», — заявил Мишустин.