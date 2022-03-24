Кабул, , 13:41 — REGNUM Чиновники Балхского университета в Афганистане потребовали от студентов приходить в университет в национальной одежде. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганцы U.S. Army

Ряд студентов Балхского университета заявили 23 марта, что военные предупредили их при входе в университет, что их не пустят на занятия, если они придут на следующий день не в национальной одежде.

Абдул Рахим (имя изменено), студент факультета журналистики Балхского университета, рассказал «8 Собх»: «Сегодня, когда мы пришли в университет, военные сказали нам, что с завтрашнего дня нас не будут пускать, если мы будем в другой одежде».

«Одежда не должна мешать учёбе», — говорит Умар, студент четвертого курса факультета журналистики Балхского университета.

Источники в Балхском университете также подтверждают, что это было устное указание.