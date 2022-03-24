Тольятти, Самарская область, , 13:48 — REGNUM Руководство АвтоВАЗа ведет активную работу по замене некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными решениями. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба этого завода.

АвтоВАЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что руководство предприятия внимательно отслеживает ситуацию и находится в постоянном контакте с региональными, федеральными властями и акционерами компании.

Отмечается, что за минувшие недели были приняты все возможные меры для сохранения рабочих мест для 40 800 сотрудников.

«В частности, компания приняла решение перенести летний корпоративный отпуск 2022 года на 4−24 апреля, во время которого мы приложим максимум усилий для восстановления наших цепочек поставок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время предприятие активно ведет работу по замене критически важных импортных компонентов альтернативными решениями.

«Компания также готовит специальные версии некоторых моделей LADA, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих. Они постепенно станут доступны нашим клиентам в ближайшие месяцы», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что группа АвтоВАЗ стремится выполнять свои обязательства перед своими поставщиками, работниками, партнерами и дилерами.

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