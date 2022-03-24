Тбилиси, , 13:41 — REGNUM Члены совета Всемирного банка одобрили выделение Грузии кредита в сумме $109 млн на строительство автотрассы в республике. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба финансовой организации.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что средства планируется направить на прокладку дороги к горным районам края Кахетия, расположенного на востоке страны, чтобы упросить проезд из региона в Тбилиси.

«Автомагистрали являются важнейшим фактором экономического роста Грузии, так как они обеспечивают компаниям из разных отраслей более эффективный доступ к рынкам, упрощают доступ к туристическим направлениям и предоставляют пассажирам и населению более надёжный доступ к ключевым услугам и возможностям», — прокомментировал выделение кредита региональный директор Всемирного банка в Закавказье Себастьян Молинеус.

В пресс-службе сообщили, что в планы входит строительство четырёхполосной трассы длинной 17 километров между городом Сагареджо и селом Бадиаури. Дорогу планируется построить к 2025 году.

Стоит отметить, что Всемирный банк выделяет кредиты Грузии на строительство дорог с 2006 года. За это время было выделено более $2 млрд.