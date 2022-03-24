Москва, , 13:40 — REGNUM Правительство рассмотрит изменения в Градостроительный кодекс, которые упростят взаимодействия между инвесторами и государством. Об этом 24 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Максимально упростим взаимодействие между государством и инвесторами в сфере строительства — не должно остаться барьеров, которые могли бы затягивать запуск и реализацию инфраструктурных проектов», — заявил Мишустин.

В частности, нельзя будет в ходе административных согласований «запрашивать у компании пакет документов, уже имеющийся у органов власти», указал он.