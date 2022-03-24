Тольятти, Самарская область, , 13:39 — REGNUM В условиях введения Западом антироссийских санкций, производитель мебель из Тольятти «БАЛУ-Мебель» видит в этом новые возможности для себя. Об этом 24 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мебель

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При этом на предприятии не ощутили влияния санкций и весь его штат в составе 70 человек продолжает работать. В производстве используются, в основном, материалы российского производства.

Продукцию предприятия можно встретить в разных уголках страны, в школах, детских садах и других образовательных учреждениях. При производстве уделяется внимание каждой детали и на нем также созданы безопасные для здоровья условия труда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в индустриальном парке в Кургане начнется выпуск двух видов импортозамещающей продукции, востребованной в сфере ЖКХ.