Москва, 24 марта 2022, 13:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин 24 марта проведёт совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая встреча президента с членами Совета безопасности проходила 18 марта. На ней обсуждался ход специальной военной операции России на Украине.
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