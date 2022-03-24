Москва, 24 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 марта проведёт совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владмир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая встреча президента с членами Совета безопасности проходила 18 марта. На ней обсуждался ход специальной военной операции России на Украине.