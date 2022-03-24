Москва, , 13:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о взаимодействии Минобороны с Пентагоном, заявил, что контакты между военными ведомствами важны, особенно в такое горячее время.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Контакты между военными ведомствами важны, особенно в такое горячее время», — сказал Песков журналистам.

Вместе с тем, а деталями и информацией о существовании специального канала связи между военными двух стран пресс-секретарь российского лидера рекомендовал обратиться в Минобороны РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.