Москва, , 13:34 — REGNUM Правительство примет меры, чтобы облегчить долговую нагрузку на регионы России. Об этом 24 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В текущем году увеличим размер казначейских бюджетных кредитов до 10% собственных доходов территорий. Причём продлим предельный срок их представления А чтобы рассчитаться по коммерческим займам и обязательствам по ценным бумагам, российские субъекты смогут получить дополнительные кредиты из федерального бюджета. На этот год регионы будут полностью освобождены от выплат по ним», — заявил Мишустин.

«Это позволит снизить долговую нагрузку на субъекты Российской Федерации, сократить расходы на обслуживание заимствований, ну и направить больше средств на реализацию важных для граждан инициатив и проектов», — указал он.