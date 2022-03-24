Москва, , 13:42 — REGNUM К пресечению правонарушений необходимо подходить индивидуально, за незначительные проступки нужно воспитывать, а не наказывать. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой, сообщает 24 марта пресс-центр ведомства.

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В ходе совещания по вопросам работы органов внутренних дел в условиях внешнего санкционного давления Горовой заявил о недопустимости участия полицейских в решении гражданско-правовых споров.

«В случаях совершения гражданином незначительного проступка делать акцент на мерах воспитательного и профилактического характера», — говорится в сообщении.

Первый замминистра потребовал, чтобы качество и оперативность предоставления государственных услуг стали выше. Руководителям подразделений МВД нужно отслеживать структуру и динамику преступности, особенно имущественных преступлений.

Необходимы своевременные коррективы в организацию служебной деятельности, добавил он.

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