Триполи, , 13:42 — REGNUM Палата представителей Ливии потребовала от ООН и правительств других государств прекратить поддержку правительства страны под руководством Абдель-Хамида Дабайбы. Об этом 24 марта сообщает Fawasel Media.

Фатхи Башага EcoActu Eco

По данным журналистов, к роспуску правительства Дабайбы призвал глава избранного парламентом альтернативного правительства страны — Фатхи Башага.

«Продолжение узурпации власти прошлым правительством может привести к насилию и угрожает срывом соглашения о прекращении огня, а также — подрывом местных и международных усилий по проведению выборов. Это является вопиющим нарушением принципов демократии», — заявил Башага.