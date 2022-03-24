Триполи, 24 марта, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Палата представителей Ливии потребовала от ООН и правительств других государств прекратить поддержку правительства страны под руководством Абдель-Хамида Дабайбы. Об этом 24 марта сообщает Fawasel Media.

EcoActu Eco Фатхи Башага

По данным журналистов, к роспуску правительства Дабайбы призвал глава избранного парламентом альтернативного правительства страны — Фатхи Башага.

«Продолжение узурпации власти прошлым правительством может привести к насилию и угрожает срывом соглашения о прекращении огня, а также — подрывом местных и международных усилий по проведению выборов. Это является вопиющим нарушением принципов демократии», — заявил Башага.