Екатеринбург, 24 марта, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Екатеринбурженка предстанет перед судом по обвинению в убийстве новорожденного сына. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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Инцидент произошел в августе 2021 года. Свердловчанка родила ребенка, после чего убила его. Свою беременность она скрывала. На учете в больнице не состояла. По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, женщину после родов госпитализировали. Свердловчанка отказалась указать местонахождения новорожденного. Оказалось, что тело младенца женщина поместила в пакет и оставила в мусорном контейнере у дома. Страшную находку обнаружили прохожие.

Сотрудники СКР провели комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Судебная психиатрическая экспертиза показала, что екатеринбурженка вменяема. Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.