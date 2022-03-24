Донецк, , 13:32 — REGNUM Кировский район Донецка оказался под обстрелом украинских войск. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В 12:25 с позиций ВСУ в населённом пункте Новолуганское было атаковано село Доломитное. Боевики выпустили десять снарядов калибром 122 мм, а также десять снарядов из БМП-2.

В это же время из Красногоровки обстреляли Кировский район Донецка. По нему выпустили семь снарядов калибром 122 мм.