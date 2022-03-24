Курган, , 13:30 — REGNUM В индустриальном парке в Кургане начнется выпуск двух видов импортозамещающей продукции, востребованной в сфере ЖКХ. Об этом 24 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пластиковые трубы vedatzorluer

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В числе такой продукции будут армированная алюминием полипропиленовая труба для систем отопления и водоснабжения, призванная заменить турецкие и европейские аналоги.

Также планируется выпуск фитингов (соединительная часть трубопровода), около 75−80% которых в России до нынешнего года были китайского и итальянского производства. Предприятие планирует к 2023−2024 году полностью провести импортозамещение по этому виду продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сеть пиццерий «ПИЦЦОТ» из Омска практически полностью переориентировалась на российские продовольственные продукты.