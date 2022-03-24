Ростов-на-Дону, 24 марта, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области одобрили изменения в главный финансовый документ на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, которые внёс донской губернатор Василий Голубев с учётом внешнего санкционного давления.

Zsro.ru Правительство Ростовской области

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Корректировка бюджета утверждена с учётом плана первоочередных антикризисных мер. В частности, втрое — до 4,5 млрд рублей — увеличен объём резервного фонда Ростовской области для своевременного финансирования непредвиденных расходов.

Доходы бюджета в 2022 году составят 250,7 млрд рублей, расходы будут снижены на 2,45 млрд рублей за счёт оптимизации и уменьшения кредитных заимствований и составят 267 млрд рублей.

На 2023 год доходы составят 244 млрд 235,6 млн рублей, расходы будут снижены на 6,6 млрд рублей (ранее они были утверждены на уровне 265,7 млрд рублей). На 2024 год доходы сохранятся на уровне 248,7 млрд рублей, расходы уменьшатся на 2,6 млрд рублей (ранее они были утверждены на уровне 261,6 млрд рублей).