Будапешт, , 13:28 — REGNUM Общая позиция Североатлантического альянса в отношении Украины полностью соответствует национальным интересам Венгрии. Об этом в преддверии саммита Североатлантического альянса в Брюсселе заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Флаг Венгрии Emigrantrus.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«НАТО не является воюющей стороной, — подчеркнул на своей странице в соцсети глава венгерского внешнеполитического ведомства. — И НАТО как альянс не поставляет оружие [на Украину]».

Он также подчеркнул, что страны альянса должны сделать так, чтобы этот конфликт «не вышел за пределы Украины».

Глава МИД с сожалением отметил, что в последнее время некоторые члены альянса выдвигали опасные предложения, которые подталкивают к столкновению с Россией.

Читайте также: Миротворческая миссия на Украине невозможна без мандата СБ ООН

«Нужно говорить прямо и открыто: введение бесполетной зоны приведёт к воздушной войне над Украиной, а размещение там «миротворцев» вызовет наземную войну между НАТО и Россией. Самая главная задача — этого избежать», — подчеркнул Сийярто.

Он также заверил, что власти Венгрии приложат все усилия для того, чтобы не допустить втягивания страны в конфликт на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил направить на Украину, где Россия проводит военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации, вооружённую миротворческую миссию НАТО. Эту идею в Североатлантическом альянсе не одобрили.