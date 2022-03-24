Красноярск, , 13:28 — REGNUM В одной из сетей магазинов в Красноярске прошла проверка на предмет обоснованности установления розничных цен на сахар-песок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФАС по Красноярскому краю.

Сахар Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Выездная проверка проводилась совместно с региональным Минсельхозом и прокуратурой Советского района Красноярска.

Ранее антимонопольщики произвели контрольную закупку товара. Стоимость сахара составляла 129 рублей за килограмм.

Проверка показала, что ретейлер намеренно убрал сахар с полок в торговой точке. Выяснилось, что сеть приобрела товар по цене 96,2 рубля за килограмм, а продавала с наценкой 34%.

Ретейлеру направили письмо с рекомендациями не злоупотреблять необоснованно сложившимся ажиотажным спросом и проследить за ценовой политикой. В результате торговая сеть снизила стоимость сахара на 10,9% (до 115 рублей).

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