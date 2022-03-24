Саратов, , 13:28 — REGNUM Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 25 марта в Саратовской области. Об этом сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Туман

Ночью и утром 25 марта местами по Саратовской области ожидается туман видимостью 500 метров и менее. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит около 6 градусов мороза, осадков не ожидается. Днём возможен небольшой кратковременный дождь, воздух прогреется до +5 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Томске днём 25 марта и в течение суток 26 марта ожидается снег и ветер порывами до 22 метров в секунду. Прогнозируется ухудшение видимости при осадках, на дорогах местами снежные заносы, гололёд.

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