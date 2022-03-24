Тирасполь, 24 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Государственные учреждения Приднестровья четвёртый день подряд получают на электронные адреса сообщения о «минировании» зданий. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба МВД республики.

Дмитрий Синица ИА REGNUM Приднестровье. Тирасполь

«Около 8:30 в ПГУ им. Т. Г. Шевченко пришло письмо о том, что в зданиях госуниверситета якобы заложены бомбы. Похожие сообщения были направлены и на электронки нескольких организаций», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что представители силовых ведомств продолжают выезжать для обследования зданий и прилегающих территорий на предмет «минирования». Пока все сообщения оказывались ложными.

Напомним, 21 марта в учебные заведения Приднестровья пришли сообщения о «минировании» зданий. Сообщения сопровождались угрозами и требованиями вывести российских миротворцев из республики. В первый день поступило 58 сообщений, потом угрозы стали получать в других учреждениях.