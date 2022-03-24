Орел, 24 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в сфере обращения с отходами возбуждено в Орле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе УМВД Орловской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорные контейнеры

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД и УФСБ области задокументирован факт противоправных действий бывшего директора организации, занимающейся транспортировкой мусора и отходов», — уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным, руководитель организации, 1976 года рождения, заключил договор аренды с руководством регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с последующим правом выкупа контейнеров для накопления ТКО. Он подписал документы, согласно которым его организации передала регоператору 1 288 контейнеров, тогда как в реальности поставка контейнеров не производилась, на территории Орла они не устанавливались. Вместе с тем, счёт организации поступила оплата в 9 млн 680 тысяч рублей.

Следственной частью СУ регионального УМВД в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».