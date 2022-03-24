Москва, 24 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Москве журналисты и общественники рассказали о фактах цензуры со стороны видеосервиса YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

Участники пресс-конференции, состоявшейся в Москве 24 марта, сообщили, как российские медиа страдают от решений видеоплатформы. По их мнению, сервис объявил России информационную войну. По состоянию на 19 марта Роскомнадзор зафиксировал 54 случая применения ограничений в отношении российских каналов. Оказались удалены аккаунты RT, Sputnik, НТВ, РБК, ТНТ, «Известия», РЕН ТВ, «Пятый канал», «Первый канал», «Россия-1», «Звезда», «Культура», «Россия-24», РИА Новости.

Оказался заблокирован канал «Русского радио» якобы по причине нарушения авторских прав, при том, что права на публикуемые материалы у радиостанции имеются.

Участники пресс-конференции отметили, что не требуют блокировки сервиса в России, но надеются, что за цензуру будет наступать ответственность по нормам закона.