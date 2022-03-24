Самара, , 13:26 — REGNUM Врача-патологоанатома заподозрили в получении взятки в Самаре. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Коррупция Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, представитель фирмы, которая осуществляет деятельность в сфере оказания ритуальных услуг, и врач-патологоанатом одной из больниц города договорились о предоставлении медиком за незаконное денежное вознаграждение сведений о лицах, скончавшихся в этом учреждении, и их родственниках.

«Кроме того, незаконное денежное вознаграждение предназначалось за выдачу свидетельств о смерти неуполномоченным лицам, а также проведение вскрытия и выдачу тел умерших для захоронения в согласованные с представителем ритуального агентства дату и время», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что с декабря 2020 года по декабрь 2021 года подозреваемый медик получил свыше 841 тыс. рублей на банковскую карту, находящуюся в его распоряжении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Оба фигуранта задержаны и находятся под стражей. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало том, что в Самаре чиновника заподозрили в получении взяток.