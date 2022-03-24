Москва, , 13:23 — REGNUM Российская компания «Бринго Групп» смогла стать влиятельным мировым игроком на IT-рынке и лидером в сегменте доставки SMS-сообщений.

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И мир посмотреть, и себя показать

Выставка Mobile World Congress в испанской Барселоне — это самое крупное и влиятельное событие в жизни мирового IT-сообщества. По словам организаторов, в этом году Mobile World Congress посетили более 61 000 человек из почти 200 стран мира.

«Не можем выразить словами, как мы рады принимать более 61 000 посетителей на самом крупном и наиболее влиятельном мероприятии в сфере мобильного Интернета… Несмотря на существующие вызовы, мы приняли у себя лидеров среди экспертов, бренды-иконы и участников из почти 200 стран и территорий», — отчитываются организаторы Mobile World Congress о выставке-2022, которая проходила с 28 февраля по 3 марта.

Mobile World Congress — это целый лабиринт из 10 павильонов, где представлены до 2000 стендов. Такие выставки — это не только внешняя сторона, где стенды, буклеты, гуляющая публика, выступления лекторов на тематических панелях. Выставка уровня Mobile World Congress — это возможность показать свои продукты и бренд всему миру. На таких мероприятиях завязываются знакомства, ведутся важные переговоры и заключаются контракты на десятки миллионов долларов. Да и вообще участие в мероприятии такого уровня — это уже «зачет» в глазах мировых гигантов IT-индустрии.

Как ни удивительно, но Россию на этой знаковой выставке представляли только 3 (!!!) компании. Речь идет о Yandex, «Сбербанке» и «Бринго Групп». Если Yandex и «Сбербанк» хорошо известны, то кто такие «Бринго Групп», которые уверенно себя чувствуют в компании с такими гигантами как Oracle и Amazon?

Не нефтегазом единым

На самом деле пример «Бринго Групп» примечателен тем, что небольшой российский стартап смог завоевать статус игрока мирового уровня. На мировом рынке хорошо известны такие российские бренды как Yandex, антивирусы Kaspersky и Avast, мессенджер Telegram. А с недавних пор известна и «Бринго Групп».

Что интересно, «Бринго Групп» смогли самореализоваться в достаточно конкурентной нише — это SMS-доставка. Мы все настолько привыкли, что в онлайн-магазинах и всевозможных Интернет-сервисах нужна аутентификация через SMS, что иногда получаем по несколько смс-сок в день. Получаем смс-ки, даже не задумываясь, как это работает, и не догадываясь, что это целая международная индустрия с многомиллионными оборотами.

На самом деле рекламодатели и онлайн-продавцы не контактируют напрямую с операторами мобильной связи. Задача по доставке SMS от заказчика на миллионы и миллиарды мобильных/смартфонов полностью ложится на плечи сервисных компаний, таких, как «Бринго Групп».

Каждый мобильный оператор сотрудничает с несколькими такими сервисными компаниями, при этом пробиться в их ряды невероятно трудно. Создатели «Бринго Групп» ведут отсчет своей истории с декабря 2014-го, когда трио айтишников из Москвы создали свой собственный софт. Программное обеспечение помогало заказчику оперативно определять тип смс-сообщения. Глава компании Александр Суворов со старта поставил задачу заключить первый контракт с мобильным оператором из «Большой тройки» — MTS, Beeline или «МегаФон». И надо сказать, уже в 2015 году «Бринго Групп» благодаря своим инновационным разработкам получила такой контракт — клиентом молодой компании стал такой гигант, как Beeline.

Менеджмент Beeline оценил преимущества программы «Бринго Групп», которая позволила экономить на SMS-трафике от 3 до 5 миллионов сообщений в месяц. А это серьезные деньги. Например, стоимость смс-ки от Google — 6,5, а от Yandex — 1,5 рубля. Частные SMS бесплатные, поэтому многие коммерческие компании, чтобы «прокатиться за чужой счет», маскируют свои рассылки под смс-ки частных лиц. Вот программа «Бринго Групп» и помогала оперативно разобраться, где SMS от известных компаний, а где спам. И, соответственно, блокировать весь этот мусор, т. е. и клиентам деньги экономить, и защитить обычных пользователей.

«Большая четверка» и все-все-все

За последующие 4 года «Бринго Групп» смогли завоевать доверие всей «Большой четверки» ‑ и Beeline, и MTS, и «МегаФон», и Tele2 стали клиентами компании. Компания из Москвы нарастила трафик до 15 миллионов в месяц, включая транзакционные, сервисные и рекламные SMS. За это время владельцы «Бринго Групп» увеличили штат компании до 50 программистов, плюс постоянно работали над повышением качества и своих продуктов, и сервиса. В принципе, цифры говорят сами за себя: один из клиентов увеличил поступления от трафика SMS с 40 до 300 миллионов рублей в месяц. В списке клиентов российской компании — такие титаны IT-отрасли, как Telegram, Snapchat, Microsoft, Google и другие. За несколько лет «Бринго Групп» завоевала статус одного из ведущих SMS-дистрибьюторов.

Но история успеха «Бринго Групп» заключается в том, что владельцы компании не стали останавливаться, добившись успеха на российском рынке. И после успеха на Родине «Бринго Групп» сделала стремительный бросок на международные рынки. В 2019 году Суворов и компания зарегистрировали фирму в Лондоне. А первым крупным европейским клиентом стал испанский телекоммуникационный гигант Telefonica, чье покрытие охватывает весь Пиренейский полуостров. Самое главное, что контракт с Telefonica через ее дочернюю компанию Movi Star обеспечил выход на весь гигантский рынок такого континента, как Латинская Америка. Выходу на латиноамериканский рынок сопутствовал успех в Европе, когда «Бринго Групп» подключала к своим услугам одного европейского оператора за другим.

Следующим рубежом, который взяли «Бринго Групп», стал контракт с таким титаном телекоммуникационного рынка Китая, как China Mobile. И это при том, что китайцы практически никого не пускают на внутренний рынок КНР, но «Бринго Групп» смогли вклиниться, потому как есть спрос на услуги по связи с внешним миром.

Надо сказать, что найти, заинтересовать и заключить контракт с иностранным клиентом — это огромный кусок работы. В каждом стране действуют свои регуляторные процедуры для бизнеса, свои традиции, свои схемы оплаты, свои языки программирования, наконец. Даже правила ведения переговоров везде разные — в США можно по-быстрому решить вопросы по видеосвязи, а в странах Азии, к примеру, обязательный ритуал — это личная встреча и совместное чаепитие.

Но мало произвести продукт — его еще нужно продать. Поэтому участие в выставках, таких, как Mobile World Congress в Барселоне — это мощный инструмент для продвижения. И один из секретов успеха «Бринго Групп». Вот почему маркетологи «Бринго Групп» стремятся хотя бы дважды в месяц принимать участие в международных выставках. Серьезно помогла и регистрация компании в Лондоне. Недавно британской компании исполнилось три года, а на рынке IT — это своеобразное «совершеннолетие». Многие крупные игроки готовы сотрудничать, только если стаж партнера насчитывает более 3 лет, в связи с чем можно провести полный аудит компании-контрагента. По состоянию на сегодняшний день один из троих российских участников выставки Mobile World Congress в лице «Бринго Групп» охватывает аудиторию до 3 миллиардов человек, отправляя более 500 миллионов смс-сок в месяц через 200 мобильных провайдеров. А в сумме «Бринго Групп» занимает 10% всего мирового рынка.

Но Суворов и компания не собираются останавливаться на достигнутом. Поэтому «Бринго Групп» ставит перед собой новые задачи — выйти на полное покрытие планеты Земля, увеличить трафик до миллиарда SMS в месяц и занять место в топ-5 мировых SMS-провайдеров.