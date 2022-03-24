Москва, 24 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Злоупотребления в отношении проверок бизнеса недопустимы. Об этом 24 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«Мы принимаем меры для поддержки предприятий. Не надо усугублять ситуацию и рисковать их доверием», — заявил Мишустин.

«Ещё раз подчеркну: проверки, как плановые, так и внеплановые, должны проводиться в исключительных случаях. Это очень чувствительная тема для бизнеса, поэтому крайне важно наладить работу и мониторить её», — указал он.

Путин распорядился взять вопрос «на личный контроль» и представить информацию, как соблюдается мораторий.