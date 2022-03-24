Тунис, , 13:28 — REGNUM Президент Туниса Кайс Сайед опубликовал график по отмене режима чрезвычайного положения в стране, который был введен в стране восемь месяцев назад. Об этом 24 марта сообщает Babnet.

Кайс Сайед Houcemmzoughi

По данным журналистов, отмена чрезвычайного положения начнётся после референдума о внесении поправок в конституцию страны. Голосование официально назначено на 25 июля 2022 года.

Отмечается, именно 25 июля 2021 года Сайед объявил о роспуске парламента Туниса и сосредоточил законодательную и исполнительную власть в стране в своих руках.

Предполагается, что в ходе референдума народ Туниса проголосует за ограничение полномочий парламента в пользу президента страны.