Омск, , 13:22 — REGNUM Сеть пиццерий «ПИЦЦОТ» из Омска практически полностью переориентировалась на российские продовольственные продукты. Об этом 24 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пицца

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При этом совладельцем этого бизнеса является Нэлло Бенедуче, намеревающийся продолжить работать в России и не боящийся антироссийских санкций Запада.

Также он уверен в том, что западные санкции дают возможности именно российским бизнесменам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после введения антироссийских экономических санкций предприниматели из Севастополя готовы заменить европейские бренды одежды.