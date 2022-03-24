Москва, , 13:20 — REGNUM У министра обороны России Сергея Шойгу сейчас много забот. Об этом 24 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слухи о якобы исчезновении министра из публичного пространства.

Сергей Шойгу Premier.gov.ru

«Сейчас не время для медийной активности», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о здоровье Шойгу, Песков отметил, что не надо слушать тех, кто публикует подобную информацию.

Ранее в соцсетях стали появляться публикации, что Шойгу не появлялся в СМИ и на публике с 11 марта, поскольку у него якобы проблемы с сердцем.