Москва, 24 марта, 2022, 13:20 — ИА Регнум. У министра обороны России Сергея Шойгу сейчас много забот. Об этом 24 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слухи о якобы исчезновении министра из публичного пространства.

Premier.gov.ru Сергей Шойгу

«Сейчас не время для медийной активности», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о здоровье Шойгу, Песков отметил, что не надо слушать тех, кто публикует подобную информацию.

Ранее в соцсетях стали появляться публикации, что Шойгу не появлялся в СМИ и на публике с 11 марта, поскольку у него якобы проблемы с сердцем.