Бухарест, , 13:20 — REGNUM Руководство предприятия «Железные дороги Румынии» (CFR Călători) объявило о намерении в одностороннем порядке повысить цены на свои услуги в сфере пассажирских перевозок. Об этом 24 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По предварительным данным, изменение тарифов связано с резким подорожанием электроэнергии, а также увеличением цен на дизельное топливо.

«У нас не остается другого выхода, кроме как проводить собственную экономическую политику», — говорится в официальном заявлении CFR Călători.

Как ожидается, уже с 1 июля нынешнего года билеты на проезд в электропоездах, дизельных поездах и составах дальнего следования вырастут на 20 процентов. Соответствующая инициатива будет рассмотрена на ближайшем заседании Кабмина Румынии, однако, согласно румынскому законодательству, правительство не может вмешиваться в экономическую политику соответствующего предприятия.