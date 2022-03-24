Москва, 24 марта, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В России начал действовать мораторий на плановые и внеплановые проверки, который продлится до конца 2022 года. Об этом 24 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

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"По инициативе президента российские IT-компании на три года освобождаются от плановых проверок при осуществлении государственного и муниципального контроля. Подписано соответствующее постановление», — заявил Мишустин.

«За последние два года правительство в два раза сократило число контрольных мероприятий в отношении предприятий и предпринимателей, а в условиях внешнего давления уже две недели — с 10 марта и до конца года — действует мораторий на плановые и внеплановые проверки», — подчеркнул он.

Премьер-министр напомнил, что мораторий распространяется абсолютно на все российские компании, а не только на малый и средний бизнес, как это было в период пандемии.

«За исключением, конечно, случаев, когда речь идёт о безопасности жизни и здоровья людей», — добавил он.