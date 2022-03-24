Москва, , 13:20 — REGNUM В Евросоюзе есть государства с более трезвой позицией по России, чем у ряда западных государств. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Есть страны, которые занимают гораздо более конструктивную и трезвую позицию, более самостоятельную позицию», — сказал Песков.

Он отказался называть эти страны, но подчеркнул, что «они есть».