Махачкала, , 13:18 — REGNUM В Дагестане установлены подозреваемые в совершении похищения жителя Каякентского района. Ими оказались двое местных жителей, в их отношении возбуждено уголовное дело, сообщили 24 марта в пресс-службе регионального управления СКР.

Похищение Clker-Free-Vector-Images

И подробностей совершенного 8 марта 2022 года в селе Новокаякент Каякентского района преступления известно, что на почве ранее произошедшего конфликта двое злоумышленников избили 53-летнего мужчину, в том числе нанося удары бейсбольной битой.

Насильно затолкав свою жертву в автомашину, они пытались перевезти его в другой населенный пункт, однако по дороге тому удалось вырваться и выпрыгнуть из автомобиля. Он стал звать на помощь людей, и бандитам ничего не оставалось, как оставить свой преступный умысел.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

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