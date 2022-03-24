Москва, 24 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Условия по оплате газовых контрактов рублями будут разъясняться желающим приобрести российский газ. Об этом сегодня, 24 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Условия оплаты газа в рублях будут оговариваться отдельно по мере заключения контрактов с каждым покупателями российского газа», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, принимать оплату за свой природный газ России следует в рублях, а не в долларах или евро, заявил президент РФ Владимир Путин 23 марта на совещании с правительством.

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