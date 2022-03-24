Москва, 24 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург не эмигрировал в Израиль, и дальше МКАДа он ездит лишь в деревню. Об этом он заявил в комментарии ТАСС.

Kremlin.ru Александр Гинцбург

«Я дальше Московской кольцевой [автомобильной] дороги уезжаю, только чтобы приехать в подмосковную деревню, в которой я последние 18 или 19 лет живу. Свидетели — пять сотрудников, которые сейчас у меня в кабинете находятся в Центре им. Гамалеи в Москве, и моя супруга, которая проживает вместе со мной», — сказал Гинцбург.

Он напомнил, что Центр им. Гамалеи «всегда отвечал и отвечает во многом за биологическую безопасность страны», и в этой связи отсутствие главы Центра на рабочем месте в принципе невозможно.